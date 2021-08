1 Marcell Jacobs annuncia il matrimonio

È un momento magico questo per Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. I due, grandi amici nella vita, hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e, nella stessa giornata, hanno trionfato con la medaglia d’oro. Jacobs nei 100 metri piani, Tamberi nel salto in alto. Una soddisfazione immensa dopo tanti sacrifici! Entrambi gli atleti hanno attirato la curiosità dei tifosi, che ora cercano di scoprire qualcosa in più anche sulla loro vita privata oltre alle varie imprese sportive.

Ebbene Marcell Jacobs, dopo aver indossato la medaglia d’oro, come riportato da TGCom24 ha spiegato alla stampa che l’anno prossimo vuole fare il grande passo insieme alla sua fidanzata Nicole Daza. Ecco le sue dichiarazioni: “L’avevo promesso e ora lo farò: l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”, e ancora: “Ieri Nicole teneva in braccio Anthony (il figlio ndr) e quasi lo lanciava in aria quando ha visto che avevo vinto”

Ha detto scherzando Jacobs commosso per il meraviglioso periodo che sta vivendo con la vittoria della medaglia d’oro. Marcell Jacobs. L’atleta ha già tre figli: Jeremy avuto da una precedente relazione, mentre Anthony e Meghan nati dall’amore con Nicole. Sempre molto emozionato, Marcell ha raccontato ancora:“Sto cominciando a realizzare adesso cosa è successo. La notte scorsa non ho nemmeno provato a dormire, era impossibile. Ma non pensavo fosse così bello essere sul gradino più alto del podio olimpico, nemmeno in sogno ti immagini com’è davvero. Sono la persona più emozionata del mondo”

Ha rivelato. Tra l’altro, come riporta TGCom24, Marcell Jacobs ha anche ricevuto dalla sua compagna un bellissimo messaggio, che le ha scritto: “Ciao amore mio, volevo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanto sacrificio e impegno ci hai messo ogni giorno e siamo orgogliosi e fieri di te”.

Ma Marcell Jacobs non sarà l’unico a sposarsi, dato che anche Gianmarco Tamberi sembra voler portare la sua amata all’altare…