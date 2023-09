NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Settembre 2023

Dopo le numerose critiche ricevute per il red carpet a Venezia 80, Manuel Marascio rompe per la prima volta il silenzio

In queste ultime ore a finire al centro di una lunga polemica sul web sono stati Manuel Marascio e Isabella Recalcati. Come sappiamo i due sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, e in breve hanno conquistato il pubblico con il loro percorso. Dopo aver lasciato insieme la trasmissione di Canale 5, la coppia ancora oggi è unitissima, e sembrerebbe che i vecchi problemi siano ormai solo un lontano ricordo. Ieri nel mentre Manu e Isabella sono arrivati come ospiti a Venezia in occasione del Festival del Cinema, e come da tradizione, come accade per tutti gli influencer che annualmente vengono invitati all’evento, hanno sfilato anche sul red carpet.

Sui social a quel punto è scoppiata la polemica. Gli utenti infatti si sono letteralmente divisi. Mentre alcuni hanno sostenuto Marascio e la Recalcati, tanti altri non hanno risparmiato alla coppia durissime critiche. I più infatti si sono chiesti come mai i due avessero ricevuto l’invito per un evento tanto prestigioso, e come al solito non sono tardati ad arrivare i leoni da tastiera.

In queste ore intanto Manuel Marascio ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram, quando a un tratto ha voluto replicare per la prima volta alle critiche dopo il red carpet a Venezia 80. L’ex volto di Temptation Island ha così affermato: “È un evento per tutti. Noi abbiamo avuto l’invito a un film. Per info, chi vuole può comperare il biglietto”.

Manu dunque ha voluto spegnere le polemiche delle ultime ore, mettendo così a tacere le malelingue. Nel mentre Marascio si gode la ritrovata unione con la sua fidanzata, e a oggi sembrerebbe che tutto stia funzionando a meraviglia tra i due. A Manuel e a Isabella dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.