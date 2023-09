NEWS

Nicolò Figini | 3 Settembre 2023

Domani avrà inizio la nuova edizione di Pomeriggio Cinque e alla guida, come sappiamo, non ci sarà più Barbara d’Urso ma Myrta Merlino. Ieri la prima ha scritto un lunghissimo post sui suoi spazi social per commentare proprio la partenza della trasmissione che per anni è stata sotto la sua guida:

“[…] Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio 5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta.

Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia […]”.

A parlare, in queste ore, è stata Myrta Merlino durante un’intervista con Il Corriere. La conduttrice ha espresso la sua opinione in merito al cambio di rotta che Mediaset ha voluto dare a Pomeriggio Cinque (e non solo). Inoltre ha espresso il suo pensiero su Barbara d’Urso:

“Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore“.

Questa l’intervista al Corriere della Sera. L’appuntamento con Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque è per lunedì 4 settembre 2023. Non ci resta che aspettare e vedere cosa attendere gli italiani che si collegheranno da domani su Canale 5. Seguiteci per non perdervi tante altre news.