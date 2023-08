Manuel Maura avvistato con una tentatrice dopo Temptation Island

NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Agosto 2023

Di certo uno dei fidanzati più discussi di Temptation Island è stato Manuel Maura. Come sappiamo il suo viaggio nei sentimenti con Francesca Sorrentino ha appassionato tutto il pubblico, e la coppia, nel corso del falò di confronto, ha deciso di mettere un punto definitivo alla relazione. Un mese dopo la fine delle registrazioni tuttavia proprio Manuel ha annunciato a Filippo Bisciglia di sentire ancora la mancanza di Francesca, ma di non averle scritto per non ferirla ulteriormente. Nel mente nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto discutere il web. Deianira Marzano infatti ha riportato una segnalazione su Daniele De Bosis, che è stato avvistato con la single Benedetta. Insieme ai due però c’era anche lo stesso Manuel, che a sua volta era in compagnia di una misteriosa ragazza.

In seguito l’esperta di gossip ha ricevuto una seconda segnalazione, stavolta riguardante proprio Maura. Stando a quanto si legge, pare che la ragazza insieme a Manuel fosse una delle tentatrici di Temptation Island, Carola. A quel punto i più hanno iniziato a parlare di una presunta frequentazione, che tuttavia al momento non è stata confermata.

Poche ore fa come se non bastasse alcune malelingue del web hanno insinuato che Manuel Maura avesse lanciato una frecciatina a Francesca Sorrentino sui social. A quel punto l’ex protagonista di Temptation Island è stato costretto a intervenire, per fare chiarezza sulla situazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ciao a tutti. Volevo dirvi che mi stanno arrivando molti messaggi riguardo la storia che ho messo ieri e pensiate che sia riferita a Francesca. Ma non è così. Vi smentisco questa cosa, è stata una cosa detta così in generale tanto per. Francesca è libera di fare ciò che vuole, può divertirsi tranquillamente come giusto che sia”.