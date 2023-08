NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Agosto 2023

Temptation Island

Il post di Manuel Maura

Senza dubbio il percorso di Manuel Maura e Francesca Sorrentino è stato uno dei più interessanti della nuova edizione di Temptation Island. Come sappiamo però nel corso del loro falò di confronto anticipato i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, lasciando il programma separati. Un mese dopo la fine delle registrazioni però proprio Manuel ha ammesso di sentire la mancanza di Francesca e ha così affermato:

“Ripensamenti dopo la decisione ne ho avuti, sì. Mi manca. Ma è lì che ho la forza di non scriverle, di evitare di incontrarla. Per la prima volta ho messo prima Francesca. In questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo sempre me in primo piano. Se mi presento oggi vado a fare del male a lei in primis. […] Mi voglio scusare perché ho fatto delle esternazioni, in cui sembra che sia un oggetto. Non è mai stato un oggetto per me, in primis per lei, e poi per tutte le donne, perché non sono questo”.

A oggi tuttavia, nonostante qualche insinuazione da parte del web, non c’è stato alcun ritorno di fiamma tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino e pare che i due abbiano del tutto voltato pagina. Ieri nel mentre c’è stata la prima reunion post Temptation Island tra alcune fidanzate (tra cui Francesca) e i tentatori e la serata è stata testimoniata sui social. In queste ore così le immagini hanno fatto il giro del web, e sembrerebbero essere arrivate fino allo stesso Manuel. Poco fa infatti Maura ha pubblicato un post su Instagram che secondo i più sarebbe una frecciatina alla sua ex fidanzata:

Naturalmente non abbiamo certezze che il post di Manuel sia realmente rivolto a Francesca. Tuttavia ciò che è certo è che a oggi i due sembrerebbero essersi lasciati il passato alle spalle, e che siano pronti a dare il via a un nuovo capitolo delle loro vite.