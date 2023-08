NEWS

Nicolò Figini | 23 Agosto 2023

Temptation Island

La reazione di Manuel Maura e Francesca Sorrentino

Non molto tempo fa, quando andava ancora in onda Temptation Island 2023, Roberta DI Padua ha commentato l’aspetto di Manuel Maura. All’epoca il concorrente era approdato nella trasmissione per cercare di sistemare il suo rapporto con la fidanzata Francesca Sorrentino.

Purtroppo non ci sono riusciti e hanno deciso di lasciarsi. Roberta lo aveva trovato affascinante e le sue parole avevano subito scatenato la polemica:

“E Manuel da dove è uscito? Tanta roba. […] Due giorni fa ero con amiche e guardavo Temptation Island. Mi sono lasciata andare a un commento su una persona e lì si è scatenato il solito inferno.

Forse è stato solo un momento di sorriso. Inutile fare troppe polemiche ho detto solo quello che pensavo, quello che pensano moltissime donne ma non hanno il coraggio di dire”.

Dopo quanto accaduto, considerando che oggi Manuel Maura è single, alcuni suoi fan su Instagram gli hanno chiesto se gli piacerebbe andare a corteggiare Roberta Di Padua a Uomini e Donne. Come risposta ha solo messo una emoticon che ride con le lacrime agli occhi. Una replica che lascia aperta, forse, una porta.

Nel frattempo è stata chiamata in causa anche Francesca Sorrentino. Su Instagram all’ex fidanzata di Manuel è stato chiesto cosa ne pensasse di questa situazione e lei ha detto soltanto “no comment“, come ha intendere che non ha parole. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Manuel nel dating show di Maria De Filippi?

Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.