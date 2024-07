Dove va in vacanza Manuela Arcuri? Da qualche anno l’attrice frequenta Cavallino-Treponti ed ecco in che hotel soggiorna

Anche Manuela Arcuri è una turista affezionata della prima spiaggia d’Italia per presenze turistiche.

L’attrice e showgirl da qualche giorno è in vacanza a Cavallino-Treporti per rilassarsi al mare sotto l’ombrellone di una spiaggia di lusso con la madre e il figlio.

Manuela Arcuri è stata riconosciuta dai bagnanti mentre prendeva la tintarella sulla spiaggia del Luxury Camp at Union Lido, esclusivo borgo a 5 stelle che coniuga la vacanza Open Air con i servizi della grande hotellerie, dove l’attrice soggiorna in una delle prestigiose suite bungalow costruite artigianalmente in Veneto.

In forma smagliante, indossando solamente un bikini bianco e un cappello parasole di paglia per ripararsi nelle ore più calde, Manuela Arcuri trova anche il tempo per ripassare sull’arenile il copione di un nuovo film che la vedrà protagonista, le cui lavorazioni inizieranno da settembre.

L’artista romana frequenta Cavallino-Treporti ormai da qualche anno, preferendo la meta turistica veneziana per lo stile di vacanza all’aria aperta immerso nella natura, alle rinomate località balneari di regioni più vicine alla sua città.

a cura di Carolina Mirandola