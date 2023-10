Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

Uomini e donne

Il corteggiatore di Manuela Carriero

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento si è aperto con Manuela Carriero e un confronto con il corteggiatore Gianmarco. Non siamo a conoscenza del suo cognome ma sappiamo che hanno fatto un’esterna insieme. Purtroppo questa non ha lasciato il segno e si sono ritrovati a discutere animatamente in studio.

Durante la discussione è venuto fuori che Gianmarco ha partecipato in passato a Sanremo Giovani. La sensazione della tronista è che lui sia stato costruito ma il ragazzo ha affermato di essere solo timido: “Io non mi baserei mai su una facciata. Sei molto saccente su questa cosa“.

Tornati in studio Maria ha detto di sapere che ha fatto Sanremo Giovani e Gianmarco ha risposto che è successo circa cinque o sei anni fa. Non sappiamo con esattezza a che punto sia arrivato all’interno delle varie fasi del programma. Fatto sta che Manuela Carriero lo ha accusato di essere costruito e, siccome è già stato in TV, non crede alla scusa della timidezza.

Manuela non è riuscita a ricredersi su Gianmarco e decide di eliminarlo! #UominieDonne pic.twitter.com/0q8JGZ98In — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 3, 2023

Gli ha recriminato il fatto di averle detto di sentirsi a disagio davanti alle telecamere ma poi ha cantato senza alcun problema poco dopo per lei. Tina ha dato ragione a lui: “Non è che Sanremo Giovani dura tre anni“. Gianni ha replicato: “Il percorso è lungo, non è una giornata. Non ti hanno intervistato?“. Gianmarco afferma che non è la stessa cosa.

Fatto sta che alla fine Manuela Carriero ha deciso di eliminarlo. Continuate a seguirci per tante altre news. QUI il video.