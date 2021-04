“È stata tre ore con Gilles”: Manuela Ferrera lancia un’accusa contro Rosaria

L’accusa di Manuela Ferrera

Siamo nel pieno della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi e non mancano gli scontri. Ilary Blasi ha mostrato una clip ai naufraghi dove si vedevano gli arrivisti, ultimi arrivati. litigare tra loro. Manuela Ferrera è stata attaccata dal gruppo perché poco collaborativa. Lei in lacrime ha chiesto di poter cambiare fazione e al suo posto si è aggiunta, invece, Vera Gemma che con i veterani non ha per nulla legato.

Nel video, ad un certo punto, Rosaria Cannavò ha sbottato contro Manuela Ferrera: “Ma lei ha capito con chi ha a che fare?”. Così Ilary Blasi ha dato la parola proprio alla naufraga per spiegare meglio il suo punto di vista: “Sicuramente noi siamo entrati come un gruppo e la prima cosa era collaborare. Dormiva tutto il giorno e dall’altra parte la trattano così perché ancora non la conoscono”.

Manuela Ferrera ha ironizzato dopo le parole di Rosaria. La Cannavò è parsa piuttosto infastidita dai comportamenti della Ferrera e ha aggiunto ancora: “Lei non fa altro che prendersi il sole, fare le passeggiatine in riva al mare e non so cosa si mette per truccarsi”. Dal canto suo, a seguito di queste accuse, Manuela Ferrera ha riconosciuto di essersi addormentata invece di controllare il fuoco, ma di aver rimediato il giorno successivo, stando ben 8 ore a vigilare. Non tutti però hanno dato ragione a lei. Gilles Rocca, chiamato in causa da Rosaria, ha detto la sua. Ed è proprio dopo questo momento che è accaduto qualcosa.

Improvvisamente mentre le due discutevano, Manuela Ferrera ha lanciato un’accusa a Rosaria del tutto inaspettata: “Ilary e tra l’altro prima mi è stato detto da Rosaria che lei è stata ben tre ore con Gilles a passeggiare per fare veglia sul fuoco”. La Cannavò però ha negato, ma la ‘collega’ non è parsa per nulla convinta: “Sai di cosa parlo, non fare finta di nulla”. (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Che cosa avrà voluto dire Manuela Ferrera? Staremo a vedere!

