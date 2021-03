2 La difesa di Mara Venier

Mara Venier è la fan numero uno di Achille Lauro! La conduttrice di Domenica In ha sempre difeso a spada tratta l’eccentrico e geniale cantante nel corso degli anni. Più volte Lauro è stato ospite nel programma del weekend condotto dalla “zia d’Italia” e ha sempre ringraziato pubblicamente la Venier per essersi spesa a suo favore. Ieri Achille, ospite fisso della 71esima edizione del Festival di Sanremo, ha portato in scena l’ultimo quadro cantando la sua C’est la vie.

Come tutte le sue performance, anche ieri il cantante è stato subissato da diverse critiche (oltre che da moltissimi commenti a favore). Uno di questi è stato intercettato da Mara che ha immediatamente preso le parti di Achille asfaltando con la sua solita simpatia l’hater di turno. “Queste sono cantanti, tutti elogiate a quel buffone di Achille Lauro“, ha scritto con qualche errore di troppo l’utente. Immediata la replica di Mara Venier: “guarda Sanremo e non rompere le palle a noi, grazie“.

Nel corso del pomeriggio la Venier condurrà il classico appuntamento post-finale di Domenica In. Come annunciato da diversi giorni, Achille Lauro sarà uno degli ospiti speciali del programma e proporrà un quadro inedito dedicato proprio alla <<signora della domenica>>. Mentre leggiamo la risposta della Venier, nella nostra mente riaffiora un video del Sanremo del 2020 quando, in diretta su Radio 2, rispose in diretta ad una signora che urlava contro Achille.

Non vediamo l’ora di assistere a questa reunion e siamo sicuri che sarà una domenica piena di sorprese.

