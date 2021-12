Alvise Rigo torna a Domenica In, Mara Venier ha la risposta perfetta alle polemiche degli scorsi giorni (VIDEO)

Il bacio di Mara Venier e Alvise Rigo a Domenica In

Nella puntata di oggi di Domenica In Mara Venier ha avuto nuovamente ospite Alvise Rigo, che ha concluso la sua esperienza a Ballando con le stelle. L’ex rugbista è stato ospite anche la scorsa settimana e proprio in quella situazione è successa una cosa che ha suscitato delle polemiche.

Nel momento del saluto, infatti, Mara aveva abbracciato Alvise e una mano di lei è leggermente finita sul lato B di lui. In realtà è finita quasi più sul fianco basso che sul sedere, ma questo non è bastato a far partire dei commenti sul web. In modo abbastanza fuori luogo, il gesto della Venier è stato paragonato a quanto accaduto alla giornalista sportiva Greta Beccaglia alcune settimane fa fuori dallo stadio di Empoli. Gli utenti si sono divisi e chi è andato contro la conduttrice ha usato parole anche assurde e accuse decisamente sterili che non potevano essere certo paragonare con la molestia subita dalla giornalista.

A queste polemiche la conduttrice non ha voluto replicare andando ad alimentare i commenti. Ma nella puntata di oggi del programma ha risposto in maniera indiretta. Sempre nel momento in cui ha salutato Alvise, la Venier ha chiesto se poteva baciarlo e lui ha risposto. Ecco il video di quanto successo:

Le polemiche si placheranno?

Novella 2000 © riproduzione riservata.