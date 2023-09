Max Giusti rivela quale vip lo ha querelato per averlo imitato

Spettacolo

Debora Parigi | 14 Settembre 2023

Un vip ha querelato Max Giusti per un’imitazione

I comici imitatori sono divertentissimi, ma a volte possono trovare dei grossi problemi nel loro lavoro. È il caso di Max Giusti, amatissimo dal pubblico per le sue imitazioni e la sua più famosa è sicuramente quella di Cristiano Malgioglio. Proprio con lui ha un bellissimo rapporto e sono grandi amici, come lui stesso ha raccontato:

“Malgioglio con quel suo modo di parlare così unico l’ho imitato per anni e con il tempo siamo diventati amici. La stessa cosa mi è successa con Aldo Biscardi che una volta mi fece addirittura condurre, vestito e truccato come lui, un pezzo del suo programma più celebre, Il Processo Del Lunedì“.

Ma c’è qualcuno che invece non ha apprezzato la sua imitazione, infatti in passato il comico si è preso anche una querela. “Stefano Ricucci, l’ex marito di Anna Falchi, mi fece mandare una querela”, ha raccontato a DiPiù TV. “Poi però una sera, tempo dopo, ci incontrammo per caso in un ristorante, cominciammo a parlare e alla fine la querela la ritirò”.

Comunque lunedì 28 settembre Max Giusti debutterà su Rai2 con uno show comico: Fake Show – Diffidate dalle imitazioni. Ma di cosa si tratta? Format ideato dalla Rai, Max ha raccontato: “In ogni puntata ospiterò alcuni personaggi famosi che si cimenteranno in una serie di prove basate sulle imitazioni. […] Non sarà una gara, i giochi saranno solo un pretesto per divertirsi. Con me avrò due professionisti ospiti fissi, Francesca Manzini e Claudio Lauretta, ma anche altri imitatori meno conosciuti che spero di lanciare”.

Durante la conferenza stampa per la presentazione del programma, la Manzini ha detto: “Penso che noi saremo i suoi jolly, la sua garanzia. Siamo l’ancora di salvezza di Max, noi ci mettiamo a completa disposizione e a servizio”. Siamo davvero molto curiosi di vedere questo nuovo show.