A seguito dell’eliminazione Sonia Bruganelli torna sui social, ma su un possibile ripescaggio stupisce tutti: “Non sentitevi obbligati a votarci”.

Le parole di Sonia Bruganelli

Dopo tanti salvataggi, Sonia Bruganelli e il suo insegnante Carlo Aloia si sono dovuti arrendere e di conseguenza sono stati eliminati da Ballando con le Stelle. Nonostante questa sconfitta, però, non è parsa particolarmente dispiaciuta, anzi! Ne aveva già parlato e aveva fatto sapere di essere consapevole che non sarebbe mai riuscita ad arrivare fino in fondo, riconoscendone i suoi limiti e come la giuria non sia stata spesso d’aiuto. Era parsa decisamente demotivata.

Adesso che Sonia Bruganelli è stata eliminata dal programma, c’è ancora la possibilità del ripescaggio, ma non è cosa certa ovviamente. Sono tanti i concorrenti che scalpitano per riprendere il posto e tentare il tutto e per tutto per la vittoria di Ballando con le Stelle.

Ma Sonia Bruganelli ha stupito e ha messo subito le mani avanti. Su Instagram infatti ha voluto prima ringraziare tutti, ma ha spiegato:

“Ieri siamo stati eliminati io e Carlo, abbiamo visto quasi tutta la puntata dal tavolino. Sono successe tantissime cose. Che dire… Vi ringraziamo comunque perché ci avete fatto arrivare fino alla nona puntata; è finita ma non è finita finita perché dobbiamo fare il ripescaggio, quindi noi balleremo anche tutta questa settimana. Io credo che a Ballando con le Stelle non si venga eliminati in realtà, cioè si esce distrutti”.

Poi però ci ha tenuto a spiegare che non vorrebbe certamente che il suo pubblico si senta in dovere di salvarla per forza, anzi. Ecco le parole di Sonia Bruganelli, che hanno stupito in tanti:

“I concorrenti, quelli che non vedete, non sono stati eliminati ma sono morti. Quindi se non muori non puoi uscire. Comunque a parte gli scherzi, volevo ringraziare tutti quanti per il vostro supporto, il vostro sostegno. Ci dovete ancora rivedere per un’altra settimana. Settimana prossima rientreremo per questo ripescaggio. Non vi sentite obbligati a votarci e farci rimanere assolutamente. Godetevi solo il nostro ballo”.

Con queste parole Sonia Bruganelli ha dunque riacceso i riflettori su di sé dopo questa eliminazione. La rivedremo ancora tra i concorrenti in gara? Staremo a vedere!