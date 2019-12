Mara Venier: età, marito, figli, Instagram e programmi televisivi

Mara Venier biografia età altezza e famiglia

Chi è Mara Venier? Pseudonimo di Mara Povoleri, altezza 1 metro e 67 centimetri, nasce a Venezia il 20 ottobre 1950. L’infanzia la trascorre con la famiglia a Mestre, ma quando si sposa nel 1971, all’età di 21 anni, con Francesco Ferracini e si sposta a Roma. Due anni più tardi debutta al cinema con Diario di un italiano, per poi partecipare alla fiction di Dario Argento intitolata La porta sul buio.

In seguito, la partecipazione alle pellicole cresce. Infatti possiamo citare Zappatore, e commedie come Testa o croce, Al bar dello sport con Jerry Calà e, infine, la serie TV Professione vacanze. Nel 1993, però, si conclude la sua carriera cinematografica con il film Pacco, doppio pacco e contropaccotto. Tra il 1995 e il 1998 si dedica totalmente alla recitazione in televisione con La voce del cuore e Ritornare a volare. Dopo il suo abbandono, grazie a Nanny Loi, comincia a lavorare alla conduzione di programmi televisivi come Cantagiro, con Fiorello, e Ora di punta. Dal 1993 presenta per la prima volta Dominca In affiancando Luca Giurato. Il successo ottenuto, però, le consente di prendere il timone fino al 1997.

In quello stesso anno passa a Mediaset e conduce Viva Napoli, Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, Donna sotto le stelle e Forza papà con Gerry Scotti. Negli anni 2000, invece, fa un passo indietro e ritorna alla Rai con Fantastica italiana. Tra il 2001 e il 2003 la vediamo di nuovo a Domenica In, ruolo lasciato e poi ripreso dal 2004 al 2006. Dall’anno seguente fino al 2010 conduce Il concerto di Natale, per poi andare come inviata nel reality show La fattoria. Mara Venier nel 2010 approda a La vita in diretta e L’anno che verrà. Nel 2011 invece affianca Fabrizio Frizzi ne La partira del cuore. Nel 2014 fa parte del cast di Tu si que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Successivamente è opinionista ne L’isola dei famosi. Infine, dalla stagione televisiva 2018-2019 la troviamo a Domenica In ancora una volta.

La vita privata di Mara Venier: marito e figli

Vediamo, adesso, qualcosa in iù sulla vita privata di Mara Venier, parlando in particolare dei suoi amori. La conduttrice veneta, nel corso della sua esistenza, ha avuto diverse relazioni e si è sposata più volte. Nel 1984, infatti, prende come marito Jerry Calà, ma i due si separano pochi anni dopo nel 1987. Poco più tardi ha intrapreso una storia con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997, seguita da una molto breve con l’attore Armand Assante. A Mestre, durante la gioventù, ha conosciuto Francesco Ferracini. Il matrimonio termina presto. Infine, dal 2006 è convolata a nozze con il produttore cinematografico Nicola Carraro. La presentatrice ha avuto due figli: Paolo con Pier Paolo Capponi, ed Elisabetta con Ferracini.

Dove seguire Mara Venier: Instagram, Twitter e profili social

Attraverso una rapida ricerca su internet possiamo scoprire che Mara Venier non sembra avere tutti i profili social più importanti. Infatti, l’unico account ufficiale e verificato è quello di Instagram con quasi 2 milioni di followers. Invece, le pagine Facebook e Twitter non sappiamo se appartengono realmente alla conduttrice.

Film e programmi televisivi

Ecco, ora, la lista dei film, non ancora menzionati, a cui ha preso parte Mara Venier:

Diario di un italiano (1973)

(1973) Cattivi pensieri (1976)

(1976) Un’emozione in più (1979)

(1979) Chewingum (1984)

(1984) Delitti e profumi (1988)

(1988) Night Club (1989)

(1989) Paparazzi (1999)

Tra il 2008 e il 2015 Mara Venier torna al cinema con dei piccoli ruoli, ovvero Torno a vivere da solo, Vacanze di Natale a Cortina e Pecore in erba. Questi, invece, i programmi televisivi in cui la possiamo trovare:

Candid Camera Show (1987-1990)

(1987-1990) Una rotonda sul mare (1990)

(1990) E compagnia bella (1991)

(1991) Ora di punta (1992)

(1992) DopoFestival (1994)

(1994) Vota la voce (1994)

(1994) Luna park (1994-1997)

(1994-1997) Mai dire gol (1997)

(1997) Una goccia nel mare (1998)

(1998) Canzoni sotto l’albero (1998)

(1998) Premio barocco (1999)

(1999) Modamare a Positano (1999)

Infine, le trasmissioni che ha presentato Mara Venier a partire dagli anni 2000:

Il castello (2002-2003)

(2002-2003) Telefonate al buio (2003)

(2003) Il più grande (italiano di tutti i tempi) (2010)

(2010) Telethon (2010-2013, 2016)

(2010-2013, 2016) Buon pomeriggio Italia (2011-2013)

(2011-2013) Striscia la notizia (2015)

(2015) Miss Italia (2016)

(2016) NaTale e quale show (2016)

(2016) La porta dei sogni (2019)

Novella 2000 © riproduzione riservata.