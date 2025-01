Un 2025 da pendolare, è ciò che farà Mara Venier in questo nuovo anno appena iniziato. La conduttrice, infatti, ha raccontato di aver lasciato Roma per trasferirsi a Milano e quindi farà su e giù per lavoro. Il motivo? L’amore per suo marito. Ecco le sue parole.

La nuova vita da pendolare di Mara Venier che ha messo al primo posto l’amore

“Cambierò vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale”, così ha detto Mara Venier in un’intervista al settimanale Gente. La nota conduttrice ha parlato del grande successo che sta vivendo nel lavoro, sia con Domenica In che al cinema con Diamanti, il film diretto da Ferzan Ozpetek. Ma adesso è il momento di pensare più alla famiglia che al lavoro. Nessun addio alla TV, ma un piccolo sacrificio per mettere davanti l’amore.

La Venier ha prima parlato del problema all’occhio che ha avuto negli ultimi mesi: “Avevo cominciato da poco a girare quando ho avvertito un fastidio a un occhio. Vedevo male, annebbiato e una sera, davanti alla tv, mi sono accorta di vedere solo da una parte. Ho avuto un’emorragia alla retina causata da una patologia, la maculopatia essudativa, che mi ha portato a sottopormi d’urgenza a un intervento cui ne sono seguiti altri sei, e altri ne dovrò fare per mantenere la situazione sotto controllo. Il professor Cusumano all’inizio aveva detto che non avrei più visto dall’occhio destro, invece, pian piano, ho recuperato un pochino”.

Mara Venier dovrebbe stare quindi a riposo, un po’ tranquilla, ma per il momento è sempre di corsa. Sì perché ha deciso per il 2025 di fare la vita da pendolare. Non vivrà quindi più a Roma, ma starà in pianta stabile a Milano e farà su e giù per il lavoro. Il motivo? L’amore. A Milano infatti si trova il marito Nicola Carraro. La conduttrice ha spiegato:

“A Milano c’è mio marito Nicola, che in questo momento non è in gran forma e si sta curando. Qui abbiamo trascorso le feste e, altra rivoluzione del nuovo anno, abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò per le riunioni, per il programma, per stare con i figli e i nipoti, poi tornerò da lui”.

La Venier ha poi concluso dicendo: “La serenità di Nicola, la sua felicità sono anche le mie. Lui è l’amore grande, la famiglia è in assoluto la cosa più importante ed è giusto che la mia vita ora cambi un po’ orizzonti. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini. La quotidianità diventa preziosa”.