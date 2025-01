Tra le edizioni più famose degli ultimi anni del talent di Maria De Filippi c’è sicuramente Amici 20, entrata nella storia. I suoi protagonisti hanno avuto talmente tanto successo che ognuno di loro è ancora in cicolazione. E così veniamo a sapere che la prima eliminata dal Serale, Gaia Fusco, è protagonista di un famoso musical a teatro.

Da Amici 20 al musical su Bernadette: la carriera di Gaia Fusco

Amici 20 continua a vivere anche a distanza di oltre 4 anni. Infatti i ragazzi che sono stati protagonisti di quell’edizione sono tra coloro che hanno avuto maggior successo nei loro ambiti. E anche chi ha avuto poco spazio al Serale si sta prendendo grandi soddisfazioni.

È il caso di Gaia Fusco, prima eliminata del Serale di quell’edizione ma che adesso sta avendo una grande carriera. Per chi non la ricorda, lei entrò a veramente pochi mesi dal Serale come allieva di Arisa. Considerata molto brava tecnicamente, secondo alcuni non emozionava totalmente perché sembrava solo voce. E come, detto, al Serale fu subito eliminata.

Di lei non abbiamo sentito molto parlare, ma la sua carriera nel canto è andata avanti anche se lontano da grandi eventi o Festival. E così ci ha lasciato a bocca aperta vederla a La Volta Buona nella puntata che è andata in onda ieri, giovedì 2 gennaio, in una veste molto diversa a quella che ricordavamo.

Gaia Fusco è infatti stata brevemente ospite di Caterina Balivo insieme ad altri suoi colleghi per presentare (e cantarne un estratto) il musical in cui è protagonista. Si tratta di “Bernadette De Lourdes” che sarà in scena a Roma dal 16 gennaio a 16 febbraio in occasione del Giubileo. Successivamente inizierà la tournée in tutta Italia, infatti ci sono già le date di Napoli, Bari e Torino.

Facciamo tanti complimenti a Gaia Fusco che, dopo Amici 20, sta avendo una bellissima carriera. E le auguriamo tanto successo.