Come sappiamo Pino Insegno è al momento alla conduzione di Reazione a Catena, dopo l’addio di Marco Liorni, ma a qualcuno non sembra piacere il suo lavoro in questo game show. A esprimersi in merito è stata l’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese.

Ex tronista di Uomini e Donne contro Pino Insegno

Reazione a Catena è uno dei game show più amati dal pubblico italiano e i risultati degli ascolti lo possono dimostrare. Fino all’anno scorso anno guida del programma, per diverso tempo, abbiamo visto Marco Liorni il quale è stato sostituito da Pino Insegno.

Nel corso delle ultime serate la trasmissione ha fatto parlare di sé grazie a dei momenti molto divertenti che si sono svolti nel momento de ‘l’intesa vincente‘. In un caso la parola da indovinare era “Elodie”, mentre in un’altra puntata è stata commessa una gaffe su Ballando con le stelle.

Ma perché è scoppiata la polemica che riguarda la conduzione di Pino Insegno a Reazione a Catena? A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese ha voluto commentare il lavoro del conduttore, lamentandosi per il suo modo di rapportarsi con i concorrenti in studio. Queste le sue parole sui social:

“Vi prego, ridateci Liorni. Questo è l’unico programma che guardo in TV, un gioco che funziona benissimo e lui non ci sta… Mette sempre in difficoltà i concorrenti, ma perché?”.

Queste sue parole hanno diviso il web e se da una parte c’è chi critica, come lei, Pino Insegno, dall’altra ci sono commenti in difesa del conduttore. tutto questo di certo non influirà sul suo posto di lavoro e continuerà a tenere le redini di Reazione a Catena, mentre Marco Liorni proseguirà il suo percorso a L’Eredità una volta terminata l’estate.

Voi siete d’accordo con Clarissa Marchese o avete un’opinione diversa?