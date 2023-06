NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

A Domenica In Mara Venier in lacrime ricorda suo genero Pier Francesco Forleo, venuto a mancare pochi giorni fa

Le lacrime di Mara Venier

Pochi giorni fa è arrivata una notizia che ha lasciato il mondo dello spettacolo, e non solo, sconvolto e senza parole. Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi Rai e marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, è infatti venuto a mancare all’età di 61 anni. Il web fin dal primo momento si è unito al dolore della conduttrice e della sua famiglia, e proprio la Venier sui social ha ricordato dolcemente suo genero, affermando: “Pier sei stato un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia, e io ti ho voluto bene come un figlio. Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce. Rip”.

Ma non è finita qui. Poco fa infatti è iniziata su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In e proprio Mara Venier ha deciso di dare il via alla diretta ricordando suo genero Pier Francesco Forleo. La conduttrice così, in lacrime e distrutta dal dolore, ha affermato:

“Pier è stato un importante dirigente di questa azienda, la Rai, che tutti noi amiamo tantissimo. E anche Pier Francesco Forleo la amava molto, si occupava di sport. Ma per me era solo mio genero, io la suocera, mi ha sempre chiamata così per 18 anni. Voi sapete che il mio rapporto con voi pubblico è un rapporto di sincerità e di onestà. Non posso fare a meno di cominciare questa puntata ricordando chi ha portato soltanto gioia e amore nella mia famiglia per 18 anni. Pier mi mancherai tantissimo”.

La redazione di Novella2000.it si stringe nuovamente intorno al dolore di Mara Venier, di sua figlia Elisabetta, e di tutta la sua famiglia e si unisce nel salutare con affetto Pier Francesco Forleo.