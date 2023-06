Gian Maria Sainato rivela di avere una frequentazione con una donna

NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Le parole di Gian Maria Sainato

Senza dubbio uno dei naufraghi protagonisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi è Gian Maria Sainato. Nel corso di queste settimane infatti il modello si è messo in gioco, finendo anche al centro di diverse liti, che hanno attirato l’attenzione del web. Solo nelle ultime ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Marco Mazzoli ha intervistato proprio Gian Maria, e ha indagato a fondo sulla vita privata del naufrago. Sainato a quel punto ha parlato della sua bisessualità, e in merito, come riporta Biccy, ha affermato:

“Sì, sono bisessuale è vero e non l’ho mai nascosto. Se ho preferenze tra uomini e donne? No assolutamente, per me sono uguali. Dipende dal sentimento e dalla persona che ho davanti. La mia storia più lunga con un uomo è stata di cinque anni e con una donna un anno e mezzo. Poi mi sono divertito tanto. Con chi mi piace divertirmi di più? Dipende dalle situazioni, ma uomini e donne sono al pari davvero. Forse sono stato un po’ più con gli uomini, ma non così tanto da definirmi omosessuale. Poi a me la donna piace tanto e mi attirano le femmine”.

Ma non è finita qui. A un tratto infatti Gian Mara Sainato ha fatto una rivelazione inedita che in queste ore sta facendo discutere il web. Il modello ha raccontato che prima di entrare nel cast de L’Isola dei Famosi aveva iniziato una frequentazione con una donna, della quale non ha fatto il nome, che tuttavia è stata messa in pausa proprio per via della partecipazione al reality show:

“La mia ultima storia prima di entrare qui è stata con una ragazza. […] Abbiamo iniziato a frequentarci, poi sono venuto qui e ci siamo detti ‘vedremo come andrà’”.

Ma chi sarà dunque la misteriosa donna che ha conquistato il cuore di Gian Maria Sainato? Non resta che attendere per saperne di più.