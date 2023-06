NEWS

Andrea Sanna | 9 Giugno 2023

Morto Pier Francesco Forleo

Giunge una brutta notizia, di quelle che mai avremmo voluto dare. Nella notte Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi Rai e marito di Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier), purtroppo è morto. Al momento non sono note le cause del decesso.

Nato a Firenze nel 1962, laureato in Economia e Commercio, Pier Francesco Forleo nel 1997 è entrato a far parte per la prima volta delle grande famiglia della Rai, svolgendo diverse mansioni nella TV di stato. Da marzo 2015 era il direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’UER.

Roberto Alessi, la redazione di Novella 2000 e Novella2000.it abbracciano Elisabetta Ferracini e sua mamma Mara Venier per la perdita di Pier Francesco Forleo. Il direttore Alessi, in particolare, si è detto molto colpito dall’accaduto, ricordando Pier Francesco:

“Era un uomo gentile, educato, dolce, un vero signore. Qualcuno ha scritto che lo chiamavano ‘Il Principe’. Era veramente un principe. A Elisabetta che è una ragazza dolcissima e a Mara, che volevano molto bene a Pier Francesco, l’abbraccio di tutti noi”.

Cordoglio giunge anche dal presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio, che per primi hanno reso nota questa grande perdita.

In queste ore anche Mara Venier ci ha tenuto a ricordare Pier Francesco Forleo sui social. Queste le parole scelte con cura dalla conduttrice che, come spiegato da Alessi, lo descrivono nel migliore dei modi: “Pier sei stato un genero meraviglioso… Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… E io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce Rip”, così la conduttrice ha voluto salutarlo su Instagram.

Tutta la redazione rinnova il suo dispiacere per l’accaduto e mostra profonda vicinanza a Elisabetta Ferracini e Mara Venier.