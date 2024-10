Mentre su Canale 5 andava in onda Amici 24, oggi su Rai 1 a Domenica In Mara Venier si è scatenata! La conduttrice insieme ad Alan Friedman ha ballato il Gangnam style. Il video è stato ovviamente oggetto di risate e divertimento anche sul web.

Mara Venier balla il Gangnam style

Oggi durante l’appuntamento con Domenica In, Mara Venier ha ospitato tantissimi volti noti della TV e dello spettacolo. Oltre a Sonia Bruganelli per un’intervista a cuore aperto, c’è stato spazio anche per Ballando con le Stelle. In trasmissione la conduttrice ha avuto modo di avere diversi protagonisti del programma di Milly Carlucci. E tra questi anche Alan Friedman.

Ieri il giornalista insieme alla sua insegnate Giada Lini, il giornalista ha ballato il Gangnam style. La coreografa e ballerina è persino caduta per un movimento brusco del suo partner di ballo, ma in generale si sono molto divertiti e non si sono di certo persi d’animo.

Oggi a Domenica In si è dunque parlato del ballo e improvvisamente quando è partita la base del brano del rapper sudcoreano, Psy, Alan Friedman ha cominciato a ballare e saltare a centro studio, coinvolgendo la stessa Mara Venier.

La conduttrice da prima seduta a guardare la scena mentre emulava la danza, è stata portata da Alan Friedman a ballare insieme a lui, regalandoci un momento davvero molto molto divertente. Se in un primo momento Mara Venier è riuscita a fare dei passi a ritmo di musica, poi era talmente presa dall’euforia che non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata a ridere.

Indisturbato invece, come mostrato dal video sotto, Alan Friedman ha continuato a ballare sotto lo sguardo di Mara Venier che ha continuato a ridacchiare. Per poi scambiarsi un abbraccio.

33 secondi di puro Mara Caos #domenicain pic.twitter.com/4szlDXEVqw — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) October 27, 2024

Come al solito Mara Venier si è dimostrata una conduttrice ironica e auto ironica, pronta a mettersi in gioco e divertirsi con i suoi ospiti in studio a Domenica In.