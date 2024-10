Cosa succede tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? Si sono lasciati? Le parole di lei a Domenica In hanno spiazzato il pubblico.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati?

Durante la puntata di Domenica In oggi pomeriggio, Mara Venier ha accolto in studio Sonia Bruganelli. E si è parlato anche di Angelo Madonia, ma non come ci si aspettava.

Dopo l’addio a Mediaset, la produttrice televisiva si sta mettendo in gioco a Ballando con le Stelle come concorrente. Un annuncio quello della sua presenza, che ha diviso il pubblico televisivo. E così lo è stato anche durante la sua attuale partecipazione.

Per diversi motivi infatti Sonia Bruganelli è continuamente al centro dei pettegolezzi, non ultimo la vicinanza al ballerino Angelo Madonia (anche lui nel programma di Milly Carlucci). Spesso ci si è chiesti perché i due abbiano deciso di non danzare insieme, nonostante sia stato ampiamente spiegato. Loro in qualche modo hanno ufficializzato e reso pubblica la storia, ma oggi a Domenica In è emerso un altro aspetto.

Mara Venier ha voluto sapere qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua attuale relazione. Sonia Bruganelli però ha spiazzato tutti con le sue parole. Ci si aspettava certamente dell’altro, ma lei ha risposto in questo modo:

“Se ho un moroso? Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti. Quale sarà il mio futuro non lo so, vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli. Al momento ho un grande senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Nel mio caso non è stato così. Ora devo fare i conti con me”, ha detto Sonia Bruganelli.

Al momento non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto o se si tratta semplicemente di un momento di “pausa”. Le parole di Sonia Bruganelli, però, non sono passate inosservate e hanno destato non pochi sospetti tra i fan di Ballando con le Stelle e non.