1 Le critiche a Marcell Jacobs

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mondiale è stato Marcell Jacobs. Come sappiamo infatti il noto velocista ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri piani ai giochi Olimpici di Tokyo 2020, portando così l’Italia al trionfo. Già lo scorso 31 luglio lo sportivo, nel corso della sua prima gara, ha realizzato il miglior tempo: 9.94, stabilendo un nuovo record italiano! Ma non solo. Successivamente durante la semifinale del 1 agosto Marcell ha superato ancora una volta sé stesso, con un risultato di 9.84, stabilendo il nuovo record europeo nei 100 metri. Infine, nella stessa giornata, Jacobs ha disputato la finale, posizionandosi al primo posto, vincendo così la medaglia d’oro, con 9.80! Grande soddisfazione dunque per l’atleta, che dopo la gara ha anche ricevuto una chiamata da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che lo ha invitato insieme a Gianmarco Tamberi a Palazzo Chigi.

In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Inaspettatamente infatti sui social ad attaccare duramente Marcell Jacobs è stato nientemeno che il noto giornalista Matt Lawton, ex dipendente del Dailymail e attualmente in servizio al Times. Quest’ultimo con un post su Twitter ha fatto delle pesanti ma infondate insinuazioni sulla vittoria della medaglia d’oro del velocista alle Olimpiadi 2020. In merito Lawton ha affermato:

“Il nuovo campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, è sceso sotto i 10 secondi per la prima volta a maggio. È venuto qui e ha corso in 9.84 la semifinale e 9.80 la finale. Ah, bene”.

Naturalmente le insinuazioni del noto giornalista inglese rimangono tali. Marcell Jacobs da mesi infatti si prepara al meglio per affrontare le Olimpiadi e la sua è stata una vittoria senza dubbio più che meritata. Nel mentre subito dopo aver portato a casa la medaglia d’oro, l’atleta ha raccontato le sue emozioni a caldo. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.