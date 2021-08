1 Malagò difende Jacobs dalle accuse

Ci risiamo! Ancora una volta la stampa inglese attacca i nostri atleti italiani. Dopo gli attacchi contro i Campioni d’Europa dell’Italia a Euro 2020, ecco che hanno avuto qualcosa da ridire anche contro Marcell Jacobs, fresco vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo.

Le accuse anche questa volta sono davvero assurde e parlano di doping. I tabloid anglosassoni hanno insinuato come Marcell Jacobs abbia fatto uso di sostanze prima della gara e per questo è riuscito a trionfare. Insinuazioni velate, che hanno lasciato i tifosi italiani ancora una volta senza parole. Ad intervenire sulla questione e prendere le difese dell’atleta azzurro ci ha pensato Giovanni Malagò, intervenuto a ‘Radio anch’io Sport‘ su Rai Radio1.

Il Presidente del CONI, come riportato da Sky Sport, è davvero dispiaciuto che venga sminuito in questo modo il successo di un grande campione come Marcell Jacobs. Queste le sue parole a riguardo:

«Jacobs accusato di doping? Le considerazioni di alcuni vostri colleghi sono veramente fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista. Dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta. Ha risposto bene Paolo Camossi, allenatore di Marcell. Parliamo di atleti che vengono sottoposti quotidianamente ai controlli antidoping e quando fanno un record tutto si raddoppia. Il numero dei test è impressionante. Per questo la mia è una difesa a spada tratta di Marcell».

Così Giovanni Malagò ha tutelato Marcell Jacobs e replicato con eleganza alla stampa inglese che, a quanto pare, non ha ancora capito che bisogna accettare la sconfitta!