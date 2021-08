1 Quanto guadagnerà Marcell Jacobs

Poche ore fa a vincere la medaglia d’oro nei 100 metri piani ai giochi Olimpici di Tokyo 2020 è stato Marcell Jacobs. Il noto velocista ha così portato l’Italia al trionfo e in queste ore migliaia di utenti sul web stanno festeggiando il primo posto dell’atleta, che nel mentre può ritenersi più che soddisfatto. Lo sportivo infatti ha battuto tutti i suoi avversari raggiungendo il traguardo in tempo record a 9.80, superando anche sé stesso. In queste ore intanto in molti si stanno chiedendo quanto guadagnerà Jacobs grazie alla medaglia d’oro delle Olimpiadi, e adesso sembrerebbe essere arrivata la risposta.

Stando a quanto si legge sull’Huffington Post, sembrerebbe che Marcell Jacobs riceverà ben 180mila euro lordi dal Coni, tassati del 42%. Tuttavia ciò che frutterà al velocista sarà tutto il contorno. Secondo alcuni studi americani si prevede infatti che il trionfo ai giochi olimpici potrebbe fruttare ben 5 milioni di dollari all’atleta. Tra partecipazioni a eventi sportivi, e non solo, sponsorizzazioni e meeting, nei prossimi mesi Jacobs potrebbe diventare uno degli sportivi più pagati di sempre. Questo quanto si legge in merito:

“A renderlo ricco non sarà certo il premio di 180mila euro lordi, tassati al 42%, che gli darà il Coni per la vittoria di Tokyo, ma tutto quello che ruota intorno alla sua impresa. Negli Stati Uniti già quantificano gli effetti immediati del suo successo: un sito specializzato Usa ha infatti calcolato che a breve termine la vittoria nei 100 frutterà a Jacobs 5 milioni di dollari. […] A gestire il nuovo fenomeno, se non ci saranno novità, sarà il suo attuale manager Marcello Magnani, che si occupa degli aspetti sportivi e di quelli legati alle partecipazioni ai meeting, mentre a quelli commerciali provvede la Doom Entertainment. […] Solo da un main sponsor e da quello tecnico personale, che per l’azzurro è la Nike, di cui ieri indossava le superscarpe, potrebbe ricavare tre milioni e mezzo di euro all’anno”.

Nel mentre alcune ore fa, a seguito della vittoria della medaglia d’oro, Marcell Jacobs ha raccontato le sue emozioni a caldo. Rivediamo le sue parole.