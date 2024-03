Chi è Marcello Mordino, postino di C’è Posta Per Te? Età

NEWS

Chi è

Per tutti è semplicemente conosciuto come il postino di C’è Posta per Te, ma chi è davvero Marcello Mordino? Scopriamo ciò che siamo riusciti a estrapolare su di lui: dall’età alla vita privata, ai film e dove e se è possibile seguirlo su Instagram e social.

Chi è Marcello Mordino

Nome e Cognome: Marcello Mordino

Data di nascita: 16 ottobre 1955

Luogo di nascita: Sicilia (non conosciamo la città)

Età: 68 anni

Altezza: Marcello dovrebbe essere alto 1 metro e 65 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attore comico

Moglie: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Marcello non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: Marcello non ha profili social

Marcello Mordino età, altezza e biografia

Iniziamo a conoscere Marcello Mordino attraverso la sua biografia: quando e dov’è nato? Quanti anni ha? Il postino di C’è Posta Per Te sappiamo che è nato in Sicilia (non conosciamo la città) il 16 ottobre 1955. La sua età oggi è quindi di 68 anni.

Non abbiamo certezze per quanto riguarda altezza e peso, ma mentre su quest’ultimo dato non è emerso nulla, dovrebbe essere invece alto 1 metro e 65 centimetri.

Attore comico è diventato celebre non solo per i film, ma anche e soprattutto per essere postino del celebre programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Vita privata

Cosa conosciamo della vita privata del postino di C’è Posta Per Te, Marcello Mordino?

Purtroppo è molto geloso di quella che è la sua vita lontana dai riflettori, dunque non siamo in grado di dirvi se è sposato e ha quindi una moglie e dei figli, oppure è single.

Tra le curiosità pare che ami molto andare in bici e trovi romantici i treni di un tempo.

Dove seguire Marcello di C’è Posta Per Te: Instagram e social

E sui social invece è possibile trovare Marcello Mordino? Purtroppo no. Il postino di C’è Posta Per Te è restio anche al condividere ciò che lo riguarda personalmente sul web.

Facendo una piccola ricerca non abbiamo trovato alcuna pagina ufficiale né su Facebook né su Twitter o Instagram. Dunque nemmeno da qui, pur volendo, si potrebbero estrapolare informazioni che riguardano la sua vita privata lontana dalla televisione.

Carriera

Sebbene tutti lo conoscono come postino di C’è Posta Per Te, Marcello Mordino in carriera vanta anche dei film, un programma e dei lavori a teatro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Io vedo Cts

Negli anni ’80 abbiamo visto Marcello Mordino prendere parte al programma, tra i più amati del periodo, ovvero Io vedo Cts. Insieme a lui anche Ferruccio Barbera.

Per chi non lo sapesse il format consisteva nel comporre dei numeri telefonici del tutto casuali, con la speranza di ricevere risposta. In tal caso si doveva cantare la sigla. La trasmissione ebbe tanto successo da essere poi copiata ed esportata altrove.

Film

L’attore comico ha avuto il piacere di lavorare anche insieme al duo di Ficarra e Picone nei seguenti film:

Nati stanchi

L’ora legale

Un sodalizio quello di Marcello Mordino con i colleghi siciliani, che risale a degli show teatrali organizzati nella città di Palermo.

Marcello Mordino postino a C’è Posta per Te

Da ormai tantissimi anni ricopre il ruolo di postino di C’è Posta Per Te.

Ma cosa fa nello specifico? Marcello Mordino ha il compito di recapitare l’invito del mittente al destinatario in questione, porgere tre domande di rito e poi consegnare la busta e concludere il videomessaggio con la famosa frase: “C’è Posta Per Te”.

A seguire da studio Marcello, così come gli altri colleghi postini, deve confermare se il destinatario in questione ha o meno accettato di prendere parte al people show. Maria De Filippi, anche in questo caso, pronuncia una celebre frase per chiedere se l’ospite è presente o no in puntata. In caso di risposta affermativa Mordino accompagna poi il destinatario della posta all’interno dello studio.

A proposito del programma, Marcello Mordino sembra apprezzare particolarmente le storie dei genitori e dei figli e considera Maria De Filippi come il “capitano perfetto della nave”.

Tra gli altri postini di C’è Posta Per Te ricordiamo anche Andrea Offredi, Gianfranco Apicerni e Giovanni Vescovo.