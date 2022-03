Le parole di Barù su Jessica Selassié

La puntata di Verissimo questo pomeriggio è stata davvero ricca di ospiti. Dopo Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, la conduttrice Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio anche Barù. L’esperto di food ha ammesso che non si sarebbe mai aspettato di arrivare fino alla finale del GF Vip 6 e ha ringraziato il pubblico per l’affetto ricevuto. Argomenti principale dell’intervista, però, è stata Jessica Selassié.

Nella Casa del Grande Fratello Vip tra Barù e Jessica Selassié si è instaurato un bel legame. Mentre lei ha manifestato interesse, lui si è spesso frenato e ancora oggi non sembra intenzionato a intavolare un rapporto che vada oltre l’amicizia. Ecco le parole del gieffino a Verissimo a domanda diretta di Silvia Toffanin:

“Lei è fantastica, È intelligente e fa ridere”, ha precisato subito Barù. “Ha dimostrato di essere pulita nell’animo. È nata una bella amicizia. Nulla di più. Dei piccoli baci ci sono stati, ogni tanto me ne dava uno ma niente di significativo. Attratto da lei? È una bella donna. Lei innamorata di me? Non credo, non ci conosciamo alla fine. Mi piacerebbe conoscerla fuori da amica. Poi non ti dico di essere innamorato e volerla vedere subito”, ha fatto sapere Barù a Verissimo. Ma non è finita.

Poco dopo Silvia Toffanin ha chiesto un parere anche sul fandom che si è creato per Barù e Jessica Selassè, chiamato Jerù. In questi mesi di reality per loro sono arrivati diversi aerei di “coppia”. Lui ha voluto lanciare un appello a ognuno di loro:

“Dico a loro di darci i nostri spazi. Anche lei ha bisogno di pensare ad altro. Non credo sia il momento di iniziare nulla. Non voglio avere una storia romantica con nessuno. Se sarà in futuro? Siamo amici. In questi giorni di libertà ne avrà trovati altri. A Jessica sarà passata la cotta per me”, ha concluso Barù.

Ci sarà futuro per Jessica Selassiè e Barù?

