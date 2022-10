Marco Bellavia accusa Gegia di aver detto cose che poteva evitare, lei non capisce a cosa si riferisce (VIDEO)

Il confronto tra Marco Bellavia e Gegia

Nella puntata di questa sera del GF Vip 7 Marco Bellavia è arrivato in studio per raccontare tutta la verità su quanto gli è successo. E successivamente ha potuto confrontarsi con i vipponi usciti dalla Casa che hanno avuto parole davvero brutte verso di lui: Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e Gegia.

Con Ginevra c’è stato un faccia a faccia molto tranquillo in cui lei gli ha chiesto scusa e lui le ha accettate. Ma le ha anche chiesto di chiedere scusa a tutti gli spettatori che si sono messi nei suoi panni e si sono sentiti offessi dalle parole di lei. Anche con Giovanni Ciacci è stato chiarito tutto, infatti l’eliminato gli ha subito chiesto scusa per la sua superficialità. E i due alla fine si sono abbracciati.

Tanto atteso era anche il confronto tra Marco Bellavia e Gegia. L’attrice è sembrata continuare a non comprendere la gravità di ciò che aveva detto dentro la Casa. Ha infatti detto che lei aveva parlato con lui in quella settimana, ma Marco ha subito risposto: “Io non mi ricordo proprio nulla”. Lei ha continuato dicendo di averlo sgridato per stimolarlo, un po’ come si fa verso un bambino. Le è scesa anche qualche lacrime mentre parlava.

Bellavia le ha detto di stare tranquilla, ma ha anche dato una risposta molto a tono. Ha confermato la prima parte della convivenza in cui ridevano e scherzavano, ma poi c’è stata una seconda parte in cui lei lo ha accusato di voler fare delle cose, quando invece non era vero. Alfonso Signorini si è anche chiesto come Gegia non possa essersi accorta del malessere essendo psicologa. E lei ha risposto che lei ha sempre fatto l’attrice e lì dentro non ha fatto la psicologa.

Comunque Marco ha ribadito che poi Gegia ha detto delle cose che poteva evitare e lei è sembrata non capire. L’ex vippone si riferiva al fatto che l’attrice aveva detto che lui ci aveva provato con lei e che voleva fare cose intime. Gegia ha continuato a dire che non aveva detto nulla di strano. Insomma, alla fine si sono abbracciati.

