Marco Bellavia incontra Ginevra Lamborghini

Serata intensa al Grande Fratello Vip. A quasi tre settimane di distanza dal suo abbandono dal gioco, Marco Bellavia per la prima volta è arrivato in studio, e tra poco incontrerà i suoi ex compagni di avventura. Prima di tornare in casa però, il conduttore ha fatto una lunga chiacchierata con Alfonso Signorini, ripercorrendo i momenti più salienti della vicenda. Dopo aver spiegato quello che è successo, Marco ha avuto modo di incontrare per la prima volta Ginevra Lamborghini dopo la squalifica. A quel punto l’ex Vippona ha fatto un lungo discorso, nel quale ha nuovamente fatto le sue scuse a Bellavia, affermando:

“Sei stato il mio pensiero costante, perché mi sono resa conto di averti ferito. Ho riguardato quelle immagini, ho ripensato quando ero ancora nella casa a cosa ho detto di te, le parole che ho utilizzato nei tuoi confronti, ho guardato il comportamento degli altri coinquilini e ci ho visto una dinamica di branco. Mi sono sentita subito in colpa, ho sentito i sensi di colpa mangiarmi dentro perché non meritavi quel trattamento”.

A quel punto a replicare a Ginevra è stato lo stesso Marco Bellavia, che dopo aver perdonato la Lamborghini le ha fatto una richiesta specifica:

“Che non meritassi quel trattamento mi sembra palese. Il problema è che le persone che ci hanno guardato si sono sentite coinvolte. Le persone che non stavano bene come me si sono sentite colpite da questo branco. Anche persone che non hanno mai vissuto il bullismo, gliel’hai fatto vivere tu. Mi stai chiedendo scusa, io naturalmente ti perdono, però ti chiedo di chiedere scusa anche a tutto il pubblico che si è sentito ferito”.

Ginevra ha l'opportunità di dire a Marco ciò che pensa e di chiedere scusa. #GFVIP pic.twitter.com/k4QqbJgY5F — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 20, 2022

Ginevra Lamborghini naturalmente ha accolto la richiesta di Marco Bellavia, e i due hanno così deciso di voltare pagina, salutandosi con un abbraccio.

