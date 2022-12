NEWS

Andrea Sanna | 9 Dicembre 2022

GF Vip 7

La lite tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi

L’8 dicembre nella Casa del GF Vip si è respirata aria tutt’altro che serena, nonostante il clima natalizio che si è provato a creare. Questo a causa di numerosi scontro e tensioni tra vipponi. Su tutte Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, che non se le sono di certo mandate a dire.

Dopo aver criticato l’avvicinamento tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi non le ha risparmiato frecciatine (VIDEO QUI), che hanno poi generato un infuocato faccia a faccia tra lei e la venezuelana. Tutto ha avuto inizio quando l’influencer partenopea ha accusato l’ex amica di essere falsa e parlare di lei alle spalle. Dalla sua Oriana Marzoli ha sottolineato come Antonella faccia qualsiasi cosa pur di provocarla.

La Fiordelisi ha negato di averle lanciato stoccate, bensì ha detto come Oriana Marzoli faccia di tutto pur di arrivare alla lite, dato che sparla di lei: “Perché parli di me? Cambia argomento. O parli di me o parli di Antonino o di estetica. Parla di altre cose se ci riesci. La tua unica qualità è la bellezza. Continua a parlare di Antonino e dire che le altre hanno i capelli sporchi. Hai rotto e non esiste solo l’estetica. Cresci. Posso litigare con una che non ci arriva? Fai ridere, viva la Spagna. Ti stai agitando troppo, calmati”.

A seguire sempre la vippona ha tirato in ballo Antonino Spinalbese. Rivolgendosi a Oriana Marzoli ha aggiunto, come a suo dire, sia stato bravo a inquadrarla subito: “Vai a fare l’ancella di Antonino e a rosicare. Su Tavassi ne hai dette di ogni e adesso fai l’amica. Che persona superficiale. Capisco quello che dice Sonia Bruganelli“.

Oriana Marzoli dalla sua ha fatto notare ad Antonella Fiordelisi quanto sia provocatoria nei suoi confronti e non è stata di certo a guardare. La venezuelana ha tirato giù l’artiglieria pesante e ha ribattuto colpo su colpo dopo quanto detto dalla coinquilina. Per prima cosa le ha fatto notare quanto sia lei a parlare di estetica prima di tutti: “L’hai fatto su di me e sugli altri”. Successivamente l’ha invitata a non agitarsi, per poi aggiungere: “Ma io non ti vedo nemmeno, perché per me sei trasparente”.

Oriana Marzoli ha replicato anche alla battuta sulla Spagna: “Ovvio viva la Spagna, ma ti consiglio di non giocare con la Spagna. Non prendermi in giro… con la Spagna stai calma! Tu prima di dire qualcosa sulla Spagna devi stare zitta!”. E per chiudere in bellezza, dopo averle dato della “falsa e cattiva“, Oriana Marzoli ha detto: “Ridi di me ed eri felice nel vedermi piangere. Hai fatto l’amica perché eri sola e nessuno ti sopporta”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Antonino Spinalbese è intervenuto tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi e ha cercato di portare la pace, con scarsi risultati. Per tutto il resto della serata le due si sono sfogate qua e là con gli altri vipponi. La pace sembra essere utopia!