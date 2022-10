1 A Verissimo Bellavia parla dell’ex Paola Barale

Oggi pomeriggio, per il secondo appuntamento della settimana, su Canale 5 è in onda Verissimo con tanti ospiti. In studio anche Marco Bellavia. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha non solo raccontato il malessere vissuto nel reality show, ma ha parlato anche della sua vita a 360 gradi. Dal rapporto con il figlio a quello con l’ex compagna (oggi lui è single) per passare alla storica vecchia fiamma, Paola Barale.

Com’è nata la storia d’amore, che tanto ha fatto sognare, tra Marco Bellavia e Paola Barale? Pensate che i due avrebbero anche dovuto sposarsi, ma le cose poi non sono andate come previsto. Nonostante tutto, però, hanno mantenuto un bel legame: “In effetti lei l’ho incrociata un giorno qua al bar dove c’è Matteo. Lei mi conosceva perché mi vedeva nei telefilm. Quando mi ha visto mi ha salutato e con lei è stato quasi un amore a prima vista. Perché? Eravamo giovani e spensierati e belli, proprio belli. Dovevamo sposarci, anche se lei non se lo ricorda. L’ho sentita ultimamente e le ho ricordato proprio questa cosa simpatica”.

E ancora riguardo il matrimonio mai celebrato e il loro rapporto, Marco Bellavia ha aggiunto: “Io le regalai un anello con un diamante, lei una moto, una Harley Davison. Quando lei poi lei ha iniziato a intraprendere la strada della vera soubrette io mi sono un po’ distaccato. Avrei dovuto dedicarmi troppo a lei, ma avevo bisogno di dedicare del tempo anche a me. Lei è una persona che va sostenuta. Ai tempi aveva bisogno di un ragazzo che la supportasse, ma anch’io dovevo proseguire con la mia carriera. Dopo tre anni di convivenza abbiamo iniziato un po’ a litigare, ma siamo ancora molto amici e ho dei ricordi stupendi. Io le cose fatte le ricordo tutte” (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Non solo Paola Barale. Durante l’intervista Marco Bellavia ha anche ricevuto la sorpresa da Cristina D’Avena e ha ricordato gli anni in cui hanno lavorato insieme…