Nelle ultime settimane si è a lungo discusso di Marco Bellavia e di quando accaduto al GF Vip 7. Come sappiamo infatti il conduttore ha deciso di ritirarsi dal programma per via di alcuni problemi legati alla sua salute mentale. Nel mentre sul web è partita una vera e propria rivoluzione, e in molti hanno attaccato i concorrenti, colpevoli secondo i più di non aver aiutato minimamente Marco, che è stato invece deriso e abbandonato. A seguito del ritiro di Bellavia, la produzione ha deciso di prendere seri provvedimenti, ed è così arrivata la squalifica di Ginevra Lamborghini. Nel mentre il conduttore è tornato alla sua vita di sempre e in questi giorni si sta rimettendo in sesto.

Adesso arriva una notizia che sta già facendo il giro del web. Stando a quando svelato da TvBlog infatti, tra qualche giorno Marco Bellavia sarà ospite in studio al GF Vip 7! Ma quando il conduttore arriverà a raccontare la sua storia? Stando a quanto svela il noto portale, l’arrivo di Marco è previsto per giovedì 20 ottobre. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, rivediamo la lettera che Bellavia ha inviato ai Vipponi in casa qualche giorno fa. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho guardato da casa la scorsa puntata e mi faceva una certa impressione guardarvi dall’esterno senza essere più con voi. Voi lì tutti agghindati pronti per la serata di gala e io a letto a leccarmi le ferite di giorni dolorosi, che ancora oggi faccio fatica a dimenticare. Mi scorrevano davanti agli occhi i vostri volti e i vostri sorrisi. Forse eravate già pronti e lo capisco a voltare pagina e a dimenticare. […] Mano a mano che i minuti passavano e Alfonso continuava il suo racconto i vostri volti sono cambiati. Si sono materializzati i casi di Ginevra e Ciacci, per la prima volta sono state utilizzate parole forti come branco, bullismo e si è parlato di indifferenza al dolore e incapacità di rispondere a una richiesta d’aiuto. Il mio dolore, la mia richiesta d’aiuto”.

