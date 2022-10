Marco Bellavia riappare sui social in compagnia del figlio (VIDEO)

1 Marco Bellavia rivede il figlio

Dopo l’uscita dal GF Vip 7 per problemi personali, aumentati dalla situazione creata dai compagni di gioco, Marco Bellavia è tornato a casa. Prima o poi siamo sicuri che arriverà anche in studio, ospite di Alfonso Signorini, magari per raccontare meglio quello che ha provato.

Per il momento si gode i momenti in famiglia e soprattuto quelli con il figlio Filippo, un suo grande punto di riferimento come lui stesso aveva raccontato nella Casa. E così, sulle sue storie Instagram, Marco ha pubblicato un video fatto sul terrazzo proprio in compagnia del figlio. Ha quindi mostrato ai suoi follower questo ricongiungimento.

Marco Bellavia riappare sui social col figlio pic.twitter.com/rfPyOB6ftv — disagiotv (@disagio_tv) October 4, 2022

Marco Bellavia, era già tornato sui social oggi. Sempre attraverso Instagram, aveva deciso di pubblicare un post di una sua citazione durante il GF. E ha accomapgnato il tutto con una frase breve ma significativa.

Ecco cosa aveva scritto…