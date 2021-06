2 Flirt tra Borriello e l’ex di Ramazzotti?

Marco Borriello torna ad essere grande protagonista delle copertine dei giornali di cronaca rosa. Da diversi mesi si continuano a rincorrere rumor per quel che riguarda la sua vita privata. In particolare si sta tanto parlando della vicinanza all’ex di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli.

Secondo quanto riportato in esclusiva sul settimanale Chi, l’ex bomber tra i tanti di Roma, Milan e Juve, avrebbe instaurato un forte legame con l’affascinante modella bergamasca. Il tutto sembrerebbe essere nato come un’amicizia, ma secondo la rivista potrebbe nascere una nuova coppia. Attualmente il direttore sportivo dell’UD Ibiza si trova proprio ad Ibiza dove lavora e vive e ha di recente festeggiato 39 anni (il 18 giugno). Pare sia stato raggiunto dalla Pellegrinelli, come mostrano le immagini riportate sul giornale diretto da Alfonso Signorini. Ma leggiamo quanto emerso dall’anteprima riportata sulla pagina Instagram:

«Entrambi single ed entrambi pronti a innamorarsi ancora, sono anche Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, che hanno trascorso momenti felici e sereni insieme a Ibiza, dove l’ex calciatore e sex symbol ormai vive e lavora. Un’amicizia che va avanti da mesi e che ora sembra qualcosa di più».

Questo dunque lo scoop di Chi. Spesso accostato a tante bellissime della TV, questa volta Marco Borriello avrà trovato davvero l’amore? Difficile a dirsi al momento. Potrebbe trattarsi magari anche solo di un rapporto amichevole. Non lo sappiamo.

C’è da dire, però, che oramai da tempo si vocifera come tra i due possa esserci qualcosa di più. Già nel mese di maggio Marco Borriello e Marica Pellegrinelli sono stati pizzicati insieme per le vie di Milano. Continua…