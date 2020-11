2 Marco Crivellini, uno dei protagonisti de Il Collegio 5, ha annunciato su Instagram di essere positivo al Covid-19

Marco Crivellini, uno dei protagonisti della quinta stagione de Il Collegio, ha annunciato di essere positivo al Covid-19. L’ex protagonista del reality show più amato di Rai Due, che è stato espulso dall’istituto nel corso di una delle ultime puntate, ha raccontato ai suoi follower di aver riscontrato la positività al coronavirus. Perciò il giovane protagonista ha voluto poi lanciare un monito a chi lo segue.

Marco de Il Collegio annuncia di aver contratto il Covid. #ilcollegio pic.twitter.com/pT4xdEAKCu — disagiotv (@disagio_tv) November 22, 2020

“Sto facendo questa storia perché vi volevo informare che stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al covid – ha svelato Crivellini, che ha però dichiarato di non aver riscontrato sintomi gravi – ovviamente io sto bene, non ho sintomi. Volevo dirvi che se per 14 giorni non posterò è perché non posso andare in giro a farmi foto e devo farmi la quarantena in casa“. Infine il ragazzo ha poi lanciato un monito ai suoi giovani seguaci: “Mi raccomando, mettetevi la mascherina“.

Un’avventura, quella di Marco Crivellini ne Il Collegio 5, che è durata pochissimi giorni. Il ragazzo è stato espulso nel corso della quarta puntata insieme al suo compagno di classe (e complice) Simone Bettin. Il preside e gli insegnanti dell’istituto avevano più volte ammonito i due ragazzi, i quali hanno tenuto una condotta non adatta alle regole.

“Ce la siamo cercata. Rivedendomi mi vergogno per quello che ho fatto, devo dire che mi sta bene“, aveva commentato Crivellini dopo aver visto in tv il momento della sua espulsione. In molti si stanno chiedendo sui social se le riprese de Il Collegio potrebbero subire problemi a causa della positività di Marco. La risposta è negativa: tutto è stato infatti girato questa estate. Auguriamo al giovanissimo protagonista del reality una pronta guarigione.

