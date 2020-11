Sono passati soltanto pochi giorni dall’inizio de Il Collegio 5, e come sempre il docu-reality di Rai 2 sta ottenendo un ottimo successo. Tra i collegiali che quest’anno si stanno mettendo alla prova c’è anche Marco Crivellini, che con la sua simpatia ha già conquistato il pubblico. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha portato il concorrente del programma al centro dell’attenzione mediatica e della polemica. Tutto è iniziato quando Crivellini durante la lezione di storia dell’arte ha detto la sua sul dipinto Autoritratto sulla Bugatti verde. Queste le sue affermazioni, riportate da Biccy:

“A me non piace perché lei c’ha il caschetto. Magari ce vai e c’ha la sorpresa (…) Il professore ha fatto finta di non capire, ma ha capito, hanno capito tutti“.