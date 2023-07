NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Luglio 2023

Il dolce post di Marco Liorni per sua figlia Emma

Sono anni che Marco Liorni è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Proprio in queste settimane il conduttore è tornato in tv con la nuova edizione di Reazione a Catena, il celebre quiz game dell’estate che da tempo è uno dei programmi più amati dal grande pubblico Rai. In queste ore però proprio Marco ha spiazzato i fan. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. Come in molti sapranno, da sempre Liorni è molto riservato, e molto poco si sa della sua vita privata. Ciò nonostante il presentatore adesso ha deciso di condividere con i seguaci un importante momento.

Marco Liorni ha infatti dedicato un post social a sua figlia Emma, che nelle ultime ore si è diplomata. La ragazza, come qualcuno saprà, è nata dall’amore tra il conduttore e sua moglie Giovanna Astolfi. I due sono legati da svariati anni, ma solo nel 2014 sono convolati a nozze. Dalla loro unione sono nate due figlie: Emma e Viola. Proprio la prima in queste ore ha conseguito la maturità e si è così diplomata. Per l’occasione Liorni ha dedicato un dolce post a sua figlia, che recita:

“I professori lì davanti a te, il tumulto nello stomaco e nella testa, l’esame che non dimenticherai mai. Poi hai detto ‘Adesso scendo giù… voglio respirare’. Dentro hai cose bellissime e quando ti ascolto sento speranza. Andrai dove ti porterà questo istinto vitale potente eppure intriso di fragilità che hai e che riuscirai ad amare proprio perché sono la terra di confine tra te e quello che sta crescendo in te”.

Il post di Marco Liorni per sua figlia non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro del web. Non resta dunque che fare tanti auguri a Emma per questo importante traguardo