Marco Maddaloni ha bestemmiato al GF? Il pubblico chiede la squalifica (VIDEO)

Debora Parigi | 9 Febbraio 2024

Grande Fratello

Il pubblico del Grande Fratello ha chiesto la squalifica per Marco Maddaloni per una presunta bestemmia avvenuta oggi

Probabile bestemmia al Grande Fratello nella giornata di oggi. Ad averla detta è Marco Maddaloni durante una scambio di battute con Massimiliano Varrese. Sul web ha iniziato a circolare il video di quel momento e il pubblico ha chiesto che il concorrente venga eliminato.

Bestemmia per Marco Maddaloni al Grande Fratello?

Anche se la maggior parte del pubblico televisivo sta seguendo molto attentamente il Festival di Sanremo, c’è ancora il Grande Fratello che si sta svolgendo. Ovviamente le puntate non vanno in onda, ma c’è una diretta h24 che i fan controllano sempre. E proprio di poco fa è una notizia che ha aperto una questione sui social.

In pratica il nome di Marco Maddaloni è finito in trend su Twitter per una sua parola pronunciata mentre parlava con Massimiliano Varrese. E la parola i questione sarebbe una bestemmia. I due stavano facendo una gag simpatica e l’attore a un certo punto ha detto: “Il Maddarilla, un soggetto affetto da maddarillismo“. E lo sportivo ha risposto: “Io non sono il Maddarilla porco ***“.

A dimostrazione di quanto sostengono, gli utenti hanno anche pubblicato il video momento dove si sente questo scambio di battute. L’audio non è dei migliori e si sente Maddaloni che sembra censurarsi da solo, quindi non pronuncerebbe la bestemmia, ma solo la parolaccia. Ecco il video:

Sulla questione si è aperto un dibattito sul web e molti hanno chiesto al Grande Fratello la squalifica di Marco Maddaloni dal reality. La produzione del GF non si è al momento pronunciata in nessun modo. E possiamo dire che nel caso di decisioni le sapremo solo nella puntata di lunedì prossimo del reality.