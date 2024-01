NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore Marco Maddaloni ha lasciato intendere che tra pochi giorni potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello

Nelle ultime ore alcune dichiarazioni di Marco Maddaloni hanno lasciato intendere che presto il judoka potrebbe lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello.

Le parole di Marco Maddaloni

Sono trascorsi due mesi da quando Marco Maddaloni ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, diventando a tutti gli effetti un concorrente del reality show di Canale 5. Fin dal primo momento il judoka è riuscito a integrarsi alla perfezione all’interno del gruppo, entrando anche a far parte di diverse dinamiche. Qualcosa tuttavia nelle ultime ore ha riportato il campione al centro dell’attenzione mediatica e alcune sue dichiarazioni stanno facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che è accaduto.

Mentre stava parlando con Paolo Masella, ieri sera Marco Maddaloni ha lasciato intendere che a breve potrebbe lasciare una volta per tutte la casa del Grande Fratello. Il judoka infatti ha annunciato che il prossimo 31 gennaio scadrà il suo contratto e che dunque potrebbe fare ritorno a casa. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente non sono passate inosservate e che hanno prontamente fatto il giro del web:

“Questi altri 10 giorni qua dentro me li faccio così, il 31 scade il contratto”.

Cosa accadrà dunque? Nei prossimi giorni Marco Maddaloni potrebbe davvero lasciare la casa del Grande Fratello? Non resta che attendere per saperne di più in merito. Nel mentre sembrerebbe che il judoka sia intenzionato a godersi a pieno questi ultimi giorni all’interno del programma e di certo potrebbe regalarci ancora tante emozioni.