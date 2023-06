NEWS

Dopo lunghe settimane in Honduras, x ha vinto L’Isola dei Famosi 2023

La finale del 19 giugno 2023 de L’Isola dei Famosi è stata carica di eventi. Nel corse della serata abbiamo visto contendersi il titolo Alessandra Drusian, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia.

Settimana dopo settimana infatti i telespettatori si sono appassionati alle vicende dei concorrenti, e tra emozioni, risate, liti, abbandoni e colpi di scena, senza dubbio questa è stata una delle edizioni più seguite e amate di sempre. Dopo un lungo percorso, fatto di alti e bassi, i sei naufraghi hanno avuto modo di arrivare alla fine del loro cammino e di dare il via alla corsa verso la vittoria.

Ma chi ha vinto dunque L’Isola dei Famosi 2023? Nel corso della diretta di questa sera non sono mancate le emozioni e i sorprese. La prima eliminata è Cristina Scuccia preferita solo dal 33% delle persone. La seconda eliminata è stata Alessandra Drusian con il 55% dei voti. La terza eliminata, che si guadagna la medaglia di legno, è stata Pamela Camassa con il 63% dei voti. Il quarto eliminato è stato, poi, Andrea con il 60% dei voti.

A vincere, alla fine è stato Marco Mazzoli con il 68% dei voti. Luca, invece, con il 32%.

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. L'Isola dei Famosi 2023, quindi, è stata vinta da x.