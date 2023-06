NEWS

Nicolò Figini | 20 Giugno 2023

Da ormai diversi giorni è stata rilasciata la notizia per la quale Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Il tutto è partito da una foto in cui il leader dei Maneskin era stato immortalato mentre baciava un’altra ragazza. Di lì a poco ha rotto il silenzio e ha rivelato la fine della storia con la fidanzata:

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano”.

Damiano David non si sarebbe messo insieme alla ragazza, nonché sua amica dai tempo del liceo Martina Taglienti, ma si rumoreggia che si stia frequentando con un’attrice. Lei ha fatto parte del cast di Euphoria ed è stata una ex attrice di film per adulti. A rilasciare l’indiscrezione ci ha pensato Very Inutil People:

“Pare, e sottolineo pare, che Damiano si stia frequentando con l’ex pornostar Jessie Andrews, ora imprenditrice (apparsa anche in Euphoria). Sembra che oggi abbiano postato dalla stesa camera di un hotel in Italia.

L’indizio decisivo che si tratti della stessa camera dovrebbe essere la borsa rossa della Diesel che si vede dietro Jessie Andreas più la nuova canotta della Diesel di Damiano. Una supposizione di chi mi ha segnalato questa cosa”.

Damiano David sta uscendo con un’attrice di Euphoria?

Per il momento, quindi, si tratta solamente di una supposizione e non c’è niente di certo in quanto appena scritto. Dobbiamo prendere tali informazioni con le pinze e aspettare siano i diretti interessati a informare i fan. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.