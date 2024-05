Fedez organizza una festa per presentare il nuovo singolo (e torna a parlare di Chiara) – VIDEO

Social

Andrea Sanna | 31 Maggio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Durante il relaese party per l’uscita di Sexy Shop, Fedez ha preso la parola e chiarito l’ipotesi che parti del testo fossero indirizzate a Chiara Ferragni. Ecco cosa ha raccontato il rapper.

Fedez torna a parlare di Chiara alla festa

Oggi tanti artisti hanno rilasciato della nuova musica, ma uno dei più attesi era Fedez in duetto con Emis Killa. Il loro brano Sexy Shop, prima della pubblicazione, è stato oggetto di gossip a causa della relazione finita tra il rapper e sua moglie Chiara Ferragni.

Qualcuno pensava che all’interno di questo nuovo singolo ci sarebbe stata una frecciatina alla nota imprenditrice digitale, dopo che Fedez aveva rilasciato pochi secondi di brano. A sfatare questo mito è stato proprio lui, che ci ha tenuto a ribadire (come riportato in un precedente articolo) la sua volontà di non fare mosse di questo tipo, specie se rivolte a Chiara Ferragni, moglie e madre dei suoi figli Leone e Vittoria.

Nelle scorse ore peraltro durante il relaese party del pezzo in uscita, Emis Killa ha preso per primo la parola. L’artista ha parlato di questo nuovo progetto. Successivamente Fedez ha pensato di dire la sua e fare nuovamente chiarezza sulla faccenda:

“Io volevo anche aggiungere una piccola postilla. E ovviamente tutti si aspettavano che io in questo brano insultassi mia moglie Ma io non intendo prendere parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative”.

Poche parole ma significative quelle espresse da Fedez durante la festa per la presentazione della canzone, Sexy Shop. Ecco il video che testimonia quanto raccontato fino a questo momento….

Dunque chi ci sperava o comunque ne era certo, come riferito da Fedez, ne resterà deluso probabilmente. Nel frattempo intanto il rapper è al centro dei pettegolezzi. Molto a causa delle presunte fiamme che gli sono state attribuite di recente e i commenti via social rilasciati. Interverrà anche su questo?