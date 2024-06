Angelina Mango è inarrestabile! A 24 ore dall’uscita del suo disco inanella un record dopo l’altro

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

Angelina Mango

Che successo il primo disco di Angelina Mango! A 24 ore dalla sua pubblicazione ha già inanellato un record dopo l’altro: 2 milioni di stream nel primo giorno di release, 125 milioni di stream tra tutti i brani (inclusi quelli già editi) e non solo!

I record di Angelina Mango

Sapevamo che sarebbe stato un successo, ma i numeri come sempre sono una conferma in più e, ancora una volta (semmai servisse) parlano chiaro. Angelina Mango è davvero inarrestabile e il suo primo disco Poké Melodrama ha già inanellato un successo dopo l’altro, ad appena 24 ore dalla sua pubblicazione.

L’album, che contiene anche il nuovo singolo Melodrama (in vetta alle classifiche musicali), vanta anche la presenza di brani struggenti come Edmund e Lucy, scritta insieme al fratello Filippo, il duetto attesissimo con Marco Mengoni e il brano vincitore di Sanremo, La noia. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti!

Ora però è tempo di festeggiamenti per Angelina Mango. Come riportato da LaTarma Records, infatti, l’artista ha suggellato una serie di record, che vi riportiamo qui a seguire. Per prima cosa si precisa che ha raggiunto 125 milioni di stream, inclusi i brani già editi. 2 milioni, invece, è il numero di stream al primo giorno di release.

Su Spotify 7 brani sono presenti nella daily chart Top 200 e due in Top 50. Entrando nello specifico, con 30 brani disponibili è alla posizione 14 tra gli artisti più ascoltati in Italia!

Se si passa poi alle piattaforme: su Amazon Music è presente da ben 4 mesi in top 5. Mentre su Apple Music la bellezza di 4 brani si trovano in top 30. Poi si passa a Shazam, dove Melodrama e La noia sono ai vertici delle chart di Italia e Spagna.

Non è da meno poi YouTube. Angelina Mango ha totalizzato oltre 1,4 milioni di views nel video ufficiale e lo stesso è stato primo in tendenza per ben sette giorni dal release. Peraltro è anche la prima artista italiana presente in Top tendenze su YouTube con 3 canzoni.

5 milioni invece è il numero che risponde al totale tra audio e video in sette giorni dalla release.

Più nello specifico poi Angelina Mango vanta anche la bellezza di 78 milioni di stream su Spotify con La noia. Brano questo che conta 22 milioni di stream su Amazon Music e 36 milioni presenti nel video ufficiale. Su Apple Music si toccano invece la cifra di 7 milioni di stream. Infine La noia è stata anche tra le canzoni più ascoltate al mondo.

Numeri da far girare la testa! Angelina Mango dopo Amici 22 e Sanremo 2024 ha conquistato l’Eurovision e ora è una delle regine delle classifiche musicali e di vendita.