Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Sanremo: il pronostico di Marco Mengoni

Il Festival Sanremo 2023 ancora non è iniziato e si fanno già i pronostici su chi potrebbe vincere la kermesse canora e, magari, avere l’onore di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Gli scommettitori fanno tutti il nome di Marco Mengoni, ma cosa ne penserà lui?

Il cantautore ne ha parlato in un’intervista realizzata da Davide Maggio. A riguardo ha fatto una curiosa riflessione e il nome di una sua collega, nonché amica. Prima in maniera molto diplomatica Marco Mengoni ha scommesso sul conduttore e direttore artistico Amadeus. Ma leggiamo quali sono state le sue parole:

“Devo scommettere su qualcuno. Allora scommetto su Amadeus! No, non lo so, scommetto su di me, ma non lo so. Dai per amicizia scommetto su Elodie. A chi tocca non se ‘ngrugna”, ha detto con la sua solita e spiccata ironia Marco Mengoni, per poi continuare: “Poi se fai la stessa domanda a lei…deve rispondere me!”.

Sarà quindi Elodie la vincitrice del Festival di Sanremo 2023 come dice il cantante? Nel mentre, come raccolto anche da BlogTivvù, Marco Mengoni ha parlato della canzone che porta in gara, dal titolo Due vite. Quale significato si cela dietro questo brano?

Marco Mengoni ha immaginato una relazione tra mondo razionale e mondo dell’incoscio. Una sorta di lotta che lui sente moltissimo dentro di sé, specialmente negli ultimi anni:

“Questa lotta che c’è tra la vita di tutti i giorni che ti spinge ad andare avanti ma che nasconde altre cose, che hanno un peso emotivamente e che escono fuori quando tu abbracci Morfeo nella notte”, ha detto Marco Mengoni. “Ti vengono a bussare per dirti che sta succedendo qualcosa che nel mondo fenomenico di tutti i giorni non viene fatto vedere”.

Così Marco Mengoni ha raccontato la sua canzone Due vite che, la prossima settimana, sentiremo finalmente e per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo!