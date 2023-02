Sanremo

Nicolò Figini | 3 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il ciondolo di Chiara Ferragni per Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 è alle porte e ormai si stanno definendo solo gli ultimissimi dettagli. In questi ultimi giorni sono stati annunciati vari ospiti. Nella serata finale, per esempio, tra quelli internazionali ci saranno i Depeche Mode, mentre per l’Italia Luisa Ranieri e Gino Paoli. Nel corso della settimana, invece, vedremo cantanti come Albano e Massimo Ranieri, ma anche il ritorno dei Maneskin, Blanco e Mahmood. Ma soprattutto i 28 Big in gara faranno ascoltare i loro nuovi brani.

Per quanto riguarda le co-conduttrici sappiamo da tempo che troveremo anche Chiara Ferragni. L’influencer, infatti, salirà sul palco dell’Ariston la prima e l’ultima serata. A tal proposito ha già dichiarato i avere un po’ di timore, ma senza ombra di dubbio le sarà molto d’aiuto avere tutta la sua famiglia vicino. Chiara, insieme a Fedez, ha preso una casa nei pressi di Sanremo per comodità. Inoltre il rapper condurrà, con Luis Sal, il loro podcast proprio dalla città ligure.

Ma che cosa fa Chiara Ferragni per calmare i nervi prima del suo debutto al Festival di Sanremo 2023? L’influencer ha deciso di indossare una collana che varrà come portafortuna. Appesa al suo collo, come vediamo qui sotto nella foto, possiamo ammirare un ferro di cavallo e poi una piccola pergamena con su scritto “Perché Sanremo è Sanremo“. Al momento non sappiamo il costo e non abbiamo nemmeno idea se l’abbia fatta fare lei oppure sia stato un regalo.

La collana di Chiara Ferragni a tema Sanremo

Non possiamo fare altro che farle il più grosso in bocca al lupo possibile. L’appuntamento, ricordiamo ancora una volta, è per martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio 2023 solo a Sanremo. Seguiteci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.