NEWS

Debora Parigi | 10 Maggio 2023

eurovision 2023

Il divertente video di Marco Mengoni e Remo Forrer all’Eurovion

Proprio ieri, martedì 9 maggio, è partito l‘Eurovision 2023 con la prima seimifinale. Domani, 11 maggio, ci sarà la seconda semifinale, mentre sabato 13 maggio si terrà la Finale che decreterà quindi il nuovo vincitore dopo la vittoria dell’Ucraina lo scorso anno. Per l’Italia gareggia, come sappiamo, Marco Mengoni con il suo brano Due Vite col quale ha vinto il Festival di Sanremo.

Per il nostro cantante è la seconda volta a questo importante evento musicale europeo, la prima infatti è stata nel 2013 con L’Essenziale dopo la vittoria anche quella volta di Sanremo. La voce di Mengoni è tra le più amate anche a livello internazionale e lui stesso è molto apprezzato all’estero. E un’altra grande voce dell’Eurovison di quest’anno, come abbiamo potuto sentire ieri, è Remo Forrer, rappresentante della Svizzera.

A quanto pare Marco Mengoni e Remo Forrer stanno vivendo nello stesso appartamento a Liverpool in occasione dell’Eurovision 2023. E sembra anche che abbiano instaurato una bella amicizia. Così, nei giorni che hanno preceduto l’evento, i due si sono divertiti a passare il tempo regalando qualche video iconico sui social ai loro fan. Proprio il cantante svizzero alcuni giorni fa ha caricato un reel sul suo profilo Instagram in cui canticchiava “Due vite” di Mengoni. La scenetta, come si vede nel video qui sotto, mostra Remo aprire il frigorifero e cantante il brano italiano. Dientro di lui c’è proprio Marco che lo guarda stranito, si avvicina e fa un’ospressiome come dire “ma che fai?”.

I fan, come si legge dai commenti sotto al video, si sono divertiti tantissimo e sono impazziti per questo duo inaspettato. Così, vista l’amicizia tra i due artisti, c’è anche chi chiede la possibilità di una collaborazione musicale futura. Un bel duetto con una bella canzone non sarebbe davvero male.