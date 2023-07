NEWS

Andrea Sanna | 4 Luglio 2023

Elodie Marco Mengoni

La battuta a Marco Mengoni ed Elodie

Elodie e Marco Mengoni stanno girando l’Italia in questo periodo sia singolarmente che insieme, tra tour e ospitate varie. Il tutto in occasione del singolo Pazza Musica, che sta impazzando in tutte le radio nel corso di questa estate. Una collaborazione che ha fatto impazzire i fan di entrambi, che non vedevano l’ora di vederli lavorare a un nuovo progetto in comune.

Il duo musicale inedito, amatissimo dal pubblico, sta riscuotendo un successo enorme e di recente oltre alla manifestazione di Battiti Live, ha preso parte anche al Tezenis Summer Festival. E proprio qui si sono verificati diversi momenti divertenti. Nella medesima circostanza proprio Elodie ha confessato di aver ricevuto le foto del fisico di Marco Mengoni, scherzandoci su con lui.

Nella stessa occasione si è verificato anche un altro episodio davvero divertente. Questa volta, però, coinvolge anche i fan. Uno dei supporter dei due cantanti presenti tra il pubblico, infatti, ha urlato a entrambi “Siete la mia mamma e il mio papà”, poco prima dell’esibizione della loro canzone. Elodie e Marco Mengoni lì per lì sono rimasti perplessi e hanno cercato di capire cosa volesse dire. Dopo essersi guardati stupiti per un attimo, proprio Marco ha domandato al fan: “Ma perché quanti anni hai tu?”, con il gesto delle mani come a dire ‘che stai dicendo’.

Con la faccia perplessa Marco Mengoni ha cominciato a ridacchiare, parlottando con Elodie, per poi esclamare un “Ma”, sorpreso.

Nemmeno a dirlo il momento che ha coinvolto Marco Mengoni ed Elodie ha fatto divertire gli utenti del web che sui vari social hanno condiviso il video, con svariati commenti e battutine.