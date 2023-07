NEWS

Debora Parigi | 4 Luglio 2023

Altre indiscrezioni sulla fine della storia tra Oriana e Daniele che coinvolge anche Micol

Stanno facendo molto parlare di loro Oriana e Daniele in questi giorni per via della loro rottura a quanto pare definitiva. Si tratta di un vero e proprio drama dato che, in particolar modo lui, sta condividendo tutto sui social. Proprio ieri lo abbiamo visto pubblicare una foto in cui parlava di avere delle nuove valigie e mostrava di sacchi dell’immondizia. Poi ha fatto vedere come festeggiava il compleanno da solo. E, come se non bastasse, è uscita fuori la notizia di una presunta rissa in cui oltre a lui sono rimaste coinvolte Giaele, Oriana e Micol.

Proprio su questa rissa ci sono tanti dettagli che spuntano come funghi. In pratica sembra che Micol abbia detto a Oriana che Daniele era a parlare con Soleil. A questo punto la Marzoli sarebbe diventata un furia e da lì sarebbe successo il degenero. Pare che siano volati cocktail e che addirittura Oriana abbia messo le mani in faccia a Daniele. Tutto si è concluso con le ex vippone (pare compresa anche Giaele) invitate a lasciare il locale.

Ma ci sono ulteriori dettagli su un evento accaduto dopo, proprio una volta che le tre sono state fatte uscire. Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, Oriana e Micol sarebbero tornate nella villa che avevano preso tutti insieme in Costa Smeralda e qui avrebbero lanciato dalla finestra gli abiti di Daniele.

Si tratta di varie segnalazioni fatte in anonimo e riportate dagli esperti di gossip, quindi non sappiamo se sia accaduto realmente questo. Comunque stanno uscendo sempre più dettagli, quindi almeno per quanto riguarda la rissa pare che sia successa davvero.