Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2023

Marco Mengoni vola a Liverpool per l’Eurovision 2023

Pochi giorni fa Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con la sua Due Vite, che ha conquistato il cuore del pubblico e delle giurie. L’ex vincitore di X Factor così a maggio, prima della partenza del suo atteso tour di stadi, rappresenterà di diritto l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023, che si terrà a Liverpool. Proprio nel corso della conferenza stampa che si è tenuta dopo la vittoria a Sanremo, Marco ha annunciato che prenderà parte alla kermesse musicale, facendo però una rivelazione. Mengoni ha infatti affermato che potrebbe non portare in gara Due Vite, ma un brano inedito. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Da domani ci penseremo, può andare Due vite o non so. Vedremo quale pezzo vincerà per andarci“.

Nel mentre in questi giorni, oltre a Marco Mengoni, sono stati rivelati i cantanti che parteciperanno all’Eurovision 2023, e che rappresenteranno i vari paesi. Contemporaneamente a intervenire sono stati anche i bookmaker, che hanno iniziato a fare le loro scommesse sull’ipotetico vincitore della nuova edizione della kermesse. A sorpresa, come si nota dalle quotazioni SNAI, uno dei favoriti dell’Eurovision 2023 è proprio Mengoni. L’Italia infatti attualmente si trova al terzo posto della classifica generale, dopo Ucraina e Norvegia, con una quotazione di 7,50.

Al momento però è ancora presto per poter fare previsioni certe sull’ipotetico paese vincitore dell’Eurovision. Alcune nazioni infatti, come San Marino, non hanno ancora annunciato gli artisti che li rappresenteranno, e nelle prossime settimane dunque tutto potrebbe cambiare. Senza dubbio però al momento c’è grande attenzione su Mengoni, che certamente non deluderà le aspettative. Ma come ci stupirà Marco e quale canzone presenterà nel corso della prossima edizione della manifestazione? Non resta che attendere per scoprirlo.