NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2023

Arriva il gelato Marco Mengoni

È un periodo decisamente intenso questo per Marco Mengoni. Solo la scorsa settimana il cantante ha vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo con la sua Due Vite, che ha conquistato il cuore del pubblico. L’ex vincitore di X Factor nel mentre ha annunciato che a maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023, prima di dare il via al suo nuovo attesissimo tour di stadi. Contemporaneamente Marco sta lavorando al terzo e ultimo capitolo della trilogia di Materia, che verrà rilasciato prossimamente. Grande soddisfazione dunque per Mengoni, che si sta godendo questo meritato successo. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire il web.

Il cantante ha infatti postato sui social una conversazione privata con Lazza, secondo classificato a Sanremo, e il contenuto dei messaggi ha fatto sorridere gli utenti. Il rapper, che si trovava in una gelateria, ha notato un gusto di gelato col nome di Marco Mengoni, e a quel punto ha scritto al suo collega affermando: “Sono in una gelateria e c’è un gusto che si chiama Marco Mengoni, chissà che schifo che fa”. Poco dopo Lazza, che ha deciso di assaggiare proprio quel gusto, ha dichiarato: “Sai che è buono? L’ho preso”. Il cantante di Due Vite ha così deciso di assaggiare a sua volta il gusto di gelato col suo nome, e dopo averne ordinato una vaschetta a casa si è ripreso mentre lo provava. A quel punto è arrivata la reazione di Mengoni, che facendo riferimento alla canzone di Lazza ha affermato:

“Sa un po’ di cenere”.

Lo scambio di battute tra Marco Mengoni e Lazza non è passato inosservato e già in molti attendono con ansia una collaborazione tra i due. Che in futuro gli artisti decidano di accontentare il pubblico?